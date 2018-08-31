Готовивший нападение на Терезу Мэй исламист осужден пожизненно

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Суд в Великобритании приговорил двадцатилетнего жителя Лондона Нааимура Захария Рахмана, готовившего покушение на премьер-министра страны Терезу Мэй, к пожизненному заключению. Об этом сообщает пятницу британская телерадиокорпорация "Би-би-си".

По его данным, Рахман не будет иметь права на досрочное освобождение в течение 30 лет.

"Рахман планировал подорвать ворота, ведущие к резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит, а затем убить Терезу Мэй, воспользовавшись паникой", - говорится в сообщении "Би-би-си".

По словам вынесшего приговор судьи Джастиса Хэйден-Кейва, "если бы преступник не был арестован, он бы совершил нападение".

Рахман был арестован ранее в этом году в результате спецоперации, участие в которой принимала лондонская полиция, МИ-5 и американские спецслужбы.