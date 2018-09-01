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В УПЦ опровергли сообщения о даровании автокефалии раскольникам

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В Украинской православной церкви опровергли распространенную украинскими СМИ информацию о том, что Константинопольский патриархат принял решение о предоставлении автокефалии украинским раскольникам.

Как напоминается в комментарии Информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви, 22 апреля Синод Константинопольского патриархата опубликовал текст коммюнике, из которого следует, что на нем не принималось никаких решений о предоставлении Украинской церкви автокефалии, а лишь констатируется получение соответствующей просьбы от определенных структур и начале его исследования в общении с другими поместными Церквами.

"Константинопольский патриархат не только задекларировал необходимость поиска путей предоставления автокефалии, но и "имплементировал" это решение - то есть, непосредственно начал этот поиск. Однако удалось ли Константинопольской патриархии с апреля месяца найти варианты предоставления автокефалии, и если да, то какими она их видит - пока в речи митрополита Эммануила не сообщается. Как и не сообщается авторитетным иерархом, ставит ли перед собой Константинопольская патриархия цель реализовать указанные варианты, если такие теоретически они будут найдены", - говорится в сообщении.

В комментарии разъясняется, что информация ресурса Hromadske содержит неверную интерпретацию перевода с английского слов митрополита Гальского Эммануила: вместо фразы "принял решение рассмотреть все способы, которыми может быть провозглашена автокефалия" (в оригинале: took the decision of exploring all the way sinorder to issue the autocephaly), на сайте опубликовали фразу "решил использовать все пути, чтобы решить вопрос предоставления автокефалии".

Тем самым, говорится в сообщении, украинские СМИ, перепечатавшие эту информацию, "нанесли репутационный ущерб известному иерарху современности митрополиту Гальскому Эммануилу, который говорил от имени Константинопольского патриархата".

"Такие действия представителей журналистского сообщества, как и любой обман, создают угрозу межправославному диалогу по вопросу преодоления церковного раскола в Украине, а информационные ресурсы, которые растиражировали данный фейк, должны немедленно его опровергнуть и принести извинения перед читателями", - считают в Украинской православной церкви.

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Теги: Украина, УПЦ
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