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Глава Минобороны Японии обвинил Россию и Китай в наращивании военной активности

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Россия и Китай, наращивая военную активность, представляют угрозу для национальной безопасности Японии, заявил японский министр обороны Ицунори Онодэра в понедельник на встрече с руководством сил самообороны Японии.

"Мы наблюдаем действия, которые представляют собой нагнетание военной активности на Ближнем Востоке", - подчеркнул, говоря о России, Онодэра.

В качестве подтверждения своих слов министр сослался на самые масштабные со времен "холодной войны" российские военные учения "Восток-2018".

Он также упомянул переброску Россией на южные Курилы современных вооружений, включая ракеты класса "земля-воздух".

Китай, как заявил глава военного ведомства Японии, "высокими темпами совершенствует свою военную мощь и ускоряет военную активность".

"Он (Китай - ИФ) в одностороннем порядке проявляет военную активность в морском и воздушном пространстве вокруг нашей страны. Это вызывает серьезную озабоченность в вопросах обороны государства", - заявил Онодэра.

Он также отметил, что постоянную угрозу безопасности Японии продолжает представлять Северная Корея.

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Теги: Япония, Россия, Китай, КНДР, Ицунори Онодэра
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