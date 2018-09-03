В Кабуле взорвали кандидата в депутаты афганского парламента

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Кандидат в депутаты парламента Афганистана Анвар Ниязи погиб минувшим вечером в результате теракта в Кабуле, сообщили в понедельник местные СМИ со ссылкой управление полиции столицы.

Автомобиль, в котором ехал Ниязи, взорвали при помощи магнитной бомбы, ранения получили три человека, которые сопровождали политика, говорится в сообщении.

Ни одна из действующих в стране антиправительственных групп пока не взяла на себя ответственность за теракт.

Парламентские выборы в Афганистане запланированы на 20 октября.