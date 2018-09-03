Верховная рада рассмотрит осенью закон о языке взамен принятого при Януковиче

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Верховной раде предстоит принять новый закон о языке в связи с отменой Конституционным судом закона, разрешавшего двуязычие в регионах, где численность меньшинств превышала 10%.

"Это осенью, на этой сессии, мы должны рассмотреть закон о языке. После того, как Конституционный суд отменил так называемый закон Колесниченко-Кивалова, есть законодательный вакуум, который мы должны заполнить", - заявил председатель парламента Андрей Парубий на заседании согласительного совета парламента в понедельник в Киеве.

Спикер отметил, что в Верховной раде зарегистрированы пять соответствующих законопроектов, большинство из которых рассмотрены комитетом.

"Я призвал минувшей весной, чтобы фракции провели обсуждение, и мы могли выйти на один законопроект", - добавил Парубий.

Как сообщалось, инициированный Партией регионов законопроект "Об основах государственной языковой политики" был принят 3 июля 2012 года. Закон вступил в силу 10 августа 2012 года. Он предусматривал возможность официального двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%.

В 2012 году Одесский областной и городской советы, Харьковский, Херсонский, Николаевский, Запорожский, Севастопольский, Днепропетровский и Луганский горсоветы, Краснолучский горсовет (Луганская обл.), Запорожский, Донецкий, Херсонский, Николаевский и Днепропетровский областные советы приняли решение о признании русского языка региональным.

Венгерский язык стал региональным в городе Берегово (Закарпатье), молдавский (румынский) - в селе Тарасовцы Черновицкой области. Румынский также стал региональным языком в селе Белая Церковь (рум. Biserica Alba) Раховского района Закарпатской области.

24 февраля 2014 года, после смены власти, Верховная Рада проголосовала за отмену закона Украины "Об основах государственной языковой политики" За отмену закона тогда проголосовали 232 народных депутата из 334 зарегистрировавшихся в зале. Вместе с тем, тогдашний и.о.президента, председатель Верховной Рады Александр Турчинов отказался подписывать принятый закон. Таким образом, он не вступил в силу.

10 октября 2014 года КС открыл производство по делу о конституционности закона "Об основах государственной языковой политики" №5029-VI. 17 ноября 2016 года Конституционный суд Украины начал рассмотрение дела по этому конституционному представлению.

28 февраля 2018 года Конституционный суд Украины признал неконституционным закон "Об основах государственной языковой политики" от 3 июля 2012 № 5029-VI с изменениями, и утратившим силу со дня принятия этого решения. "Решение Конституционного суда Украины является обязательным, окончательным и таким, которое не может быть обжаловано", - говорилось в соответствующем сообщении, опубликованном тогда на сайте КС.

При этом КС отметил, что в данном случае, в связи с несоблюдением процедуры рассмотрения закона, конституционному контролю подлежало не содержание закона, а установленная Конституцией Украины процедура его рассмотрения и принятия.

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