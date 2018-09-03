На Украине начались международные учения Rapid Trident

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Американский посол открыла на Украине многонациональные военные учения Rapid Trident.

Полтора десятка стран демонстрируют солидарность с Украиной своим участием в многонациональных учениях Rapid Trident - 2018, заявила посол США в Киеве Мари Йованович.

"Сегодня 2,2 тысячи участников из 14 стран разных континентов и океанов солидаризируются с Украиной ради ее безопасности, суверенитета и территориальной целостности", - сказала Йованович в ходе церемонии открытия учений Rapid Trident-2018 в Львовской области, сообщает американское посольство в твиттере в понедельник.

Крупнейшие на Украине совместные сухопутные учения подразделений Вооруженных сил Украины и армейских подразделений иностранных государств проходят ежегодно на территории Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного (с.Старичи, Яворовский район, Львовская область).

В советские времена там располагался учебный полигон Львовского высшего военно-политического училища.