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На Украине обнародован президентский проект поправок к Конституции

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Текст президентского законопроекта (№9037) о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО обнародован на сайте Верховной Рады в понедельник вечером.

Согласно предложенным изменениям, в полномочиях Верховной Рады будет "реализация стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора".

Президент Украины станет гарантом реализации стратегического курса государства на членство государства в ЕС и НАТО, а кабинет министров, в свою очередь, должен будет обеспечивать реализацию стратегического курса на членство Украины в этих организациях.

При этом в преамбуле конституционными изменениями предлагается закрепить, что парламент подтверждает "европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины".

Кроме того, глава государства предлагает из переходных положений Конституции исключить норму о том, что "использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований возможно на условиях аренды в порядке, определенном международными договорами Украины, ратифицированными Верховной Радой".

Президентский проект закон был зарегистрирован в парламенте в понедельник, 3 сентября.

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Теги: Украина

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