Полиция подорвала подозрительные свертки у здания "Би-би-си" в Лондоне

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - В Лондоне недалеко от одного из офисов телерадиовещательной корпорации "Би-би-си" полиция провела контролируемый взрыв нескольких подозрительных свертков, сообщает в понедельник газета Sun.

Взрывы проводились при помощи специальных роботов. Свидетели сообщают, что слышали три взрыва.

Just another day at work as the police carry out a controlled explosion on a suspect car outside the BBC Broadcasting House #BBC #London pic.twitter.com/0IIDJtFqj5 — Owen Clegg BBC (@ojclegg) September 3, 2018

Здание располагается в квартале Мерилибон в центральной части Лондона. Сотрудники полиции прибыли на место после звонка о подозрительном автомобиле около 15:15 по местному времени (17:15 мск). Близлежащие улицы были оцеплены.

Сотрудников "Би-би-си" до завершения работы саперов попросили не подходить к окнам и не выходить из здания.

Около 19:00 по местному времени (21:00 мск) полиция сообщила о завершении операции и снятии оцепления.

При этом не сообщается, была ли в подозрительных свертках обнаружена взрывчатка.