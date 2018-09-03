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Полиция подорвала подозрительные свертки у здания "Би-би-си" в Лондоне

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - В Лондоне недалеко от одного из офисов телерадиовещательной корпорации "Би-би-си" полиция провела контролируемый взрыв нескольких подозрительных свертков, сообщает в понедельник газета Sun.

Взрывы проводились при помощи специальных роботов. Свидетели сообщают, что слышали три взрыва.

Здание располагается в квартале Мерилибон в центральной части Лондона. Сотрудники полиции прибыли на место после звонка о подозрительном автомобиле около 15:15 по местному времени (17:15 мск). Близлежащие улицы были оцеплены.

Сотрудников "Би-би-си" до завершения работы саперов попросили не подходить к окнам и не выходить из здания.

Около 19:00 по местному времени (21:00 мск) полиция сообщила о завершении операции и снятии оцепления.

При этом не сообщается, была ли в подозрительных свертках обнаружена взрывчатка.

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Теги: Лондон, "Би-би-си"

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