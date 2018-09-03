Восстановление сгоревшего Национального музея Бразилии профинансируют Petrobras и Vale

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Здание загоревшегося в ночь на понедельник Национального музея Бразилии в Рио-де-Жанейро будет восстановлено на спонсорские средства нефтегазовой компании Petrobras, горнодобывающей компании Vale, Бразильского банка развития, а также ряда финансовых учреждений, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

По его сведениям, президент Бразилии Мишел Темер заявил, что ряд компаний сформируют "сеть экономической поддержки", чтобы восстановить здание музея и экспонаты из его коллекции.

Готовность помочь бразильским властям также выразила гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле.

Пожар в музее

Пожар произошел примерно в 19:30 по местному времени накануне. Жертв нет.

Согласно заявлению замдиректора музея Луиса Фернанду Диаса Дуарте, он и другие сотрудники музея знали о риске возникновения пожара и были обеспокоены им. По его словам, каждый вечер, уходя с работы, он выключал из розеток все электроприборы в целях безопасности. Также недавно сотрудники прошли тренинг под руководством пожарных, направленный на минимизацию рисков возникновения пожара, а также обучению правильному реагированию на пожар. Однако в воскресенье вечером в здании не было сотрудников, которые могли бы применить полученные от пожарных знания.

Brazil"s 200-year old National Museum is engulfed in a massive fire, possibly destroying up to 20 million artifacts #MuseuNacional pic.twitter.com/iUM1LLHsMb — TicToc by Bloomberg (@tictoc) September 3, 2018

Между тем, газета Folha de S.Paulo со ссылкой на министра культуры Бразилии сообщила, что причиной пожара мог стать китайский фонарик, залетевший на крышу здания. По другой версии, возгорание произошло из-за короткого замыкания в аудиовизуальной лаборатории музея.

Бразильской полиции пришлось применить слезоточивый и перечный газ, чтобы сдержать толпы демонстрантов, пришедших к зданию музея. Они требовали впустить их в здание музея, чтобы они получили возможность проверить, какие именно артефакты оказались повреждены. Участники акции также призвали правительство восстановить здание музея.

О музее

Национальный музей Бразилии был основан в 1818 году. В нем находится одна из крупнейших научных библиотек Рио-де-Жанейро. Он считается крупнейшим музеем естествознания и антропологии в Латинской Америке. Музей размещен во Дворце Сан-Кристован, Императорском дворце, где до его создания проживала португальская королевская семья после переезда португальского двора в Бразилию в начале XIX века.

Всего в коллекцию музея входило 20 млн артефактов; помимо предметов, связанных с историей страны, в нем хранились также памятники греко-римской и древнегреческой культур. Директор музея Александр Келнер заявил, что пока невозможно детально определить, каким экспонатом нанесен урон. Однако, судя по снимкам со спутника можно, огонь полностью опустошил музейный комплекс.

As ruínas do #MuseuNacional



Que sejam preparadas e abertas à visitação, para que se mantenha sua memória, nossa memória, para jamais esquecermos e para tentarmos não permitir que se repita. #LutoMuseuNacional pic.twitter.com/Y51fR0W0dr — Ivone Pita (@ivonepita) September 3, 2018

На протяжении длительного времени музей испытывал трудности с финансированием. Ранее он даже прибегал к краудфандингу - системе общественного финансирования - для организации выставок.