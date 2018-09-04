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Экс-премьер Украины Азаров стал фигурантом "газового дела"

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Суд дал разрешение на специальное досудебное расследование в отношении бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Получили вчера разрешение на специальное досудебное расследование в отношении Азарова, который подозревается в завладении в соучастии с другими участниками преступной организации Януковича (экс-президент Украины Виктор Янукович - ИФ) сжиженным газом общей стоимостью около 2,2 млрд грн. В ближайшее время планируется открытие материалов производства стороне защиты и его направление в суд", - сообщил Луценко на своей странице в фейсбуке во вторник.

Генпрокурор не указал, какой суд принял такое решение.

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Теги: Украина, Николай Азаров

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