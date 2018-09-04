По делу об убийстве в немецком Хемнице задержан третий подозреваемый

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - По громкому делу об убийстве в Хемнице (Германия) задержан третий подозреваемый, сообщил главный прокурор Саксонии Ханс Штробль.

"Участковый суд в Хемнице сегодня в первой половине дня выдал ордер на задержание", - сказал Штробль во вторник, выступая в парламенте Саксонии, его слова приводит газета Die Welt.

Таким образом, на сегодняшний момент обвиняемых трое, причем личность обоих граждан, задержанных ранее, до сих пор не установлена. Изначально власти считали, что задержанные - граждане Ирака и Сирии, но оказалось, что иракские документы подделаны, а информация о сирийском происхождении одного из мужчин основана исключительно на его личных показаниях, документов он не представил.

Задержания проводились по делу об убийстве 26 августа 35-летнего столяра Даниэля Хиллига. Дело получило в Германии большой общественный резонанс.

После убийства через правые каналы информации в интернете было распространено сообщение о том, что подозреваемые - мигранты. По городу прокатилась волна акций протеста, в которой принимали участие правые группировки и отдельные граждане, недовольные миграционной политикой властей, а также левые группировки. Кроме этого в городе проходили акции протеста и митинги против ксенофобии и ненависти к мигрантам. В ходе уличных акций были беспорядки и стычки с журналистами.