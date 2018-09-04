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По делу об убийстве в немецком Хемнице задержан третий подозреваемый

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - По громкому делу об убийстве в Хемнице (Германия) задержан третий подозреваемый, сообщил главный прокурор Саксонии Ханс Штробль.

"Участковый суд в Хемнице сегодня в первой половине дня выдал ордер на задержание", - сказал Штробль во вторник, выступая в парламенте Саксонии, его слова приводит газета Die Welt.

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Таким образом, на сегодняшний момент обвиняемых трое, причем личность обоих граждан, задержанных ранее, до сих пор не установлена. Изначально власти считали, что задержанные - граждане Ирака и Сирии, но оказалось, что иракские документы подделаны, а информация о сирийском происхождении одного из мужчин основана исключительно на его личных показаниях, документов он не представил.

Задержания проводились по делу об убийстве 26 августа 35-летнего столяра Даниэля Хиллига. Дело получило в Германии большой общественный резонанс.

После убийства через правые каналы информации в интернете было распространено сообщение о том, что подозреваемые - мигранты. По городу прокатилась волна акций протеста, в которой принимали участие правые группировки и отдельные граждане, недовольные миграционной политикой властей, а также левые группировки. Кроме этого в городе проходили акции протеста и митинги против ксенофобии и ненависти к мигрантам. В ходе уличных акций были беспорядки и стычки с журналистами.

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Теги: Германия, Хемниц

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