Алиев освободил от должности главу "Азерэнержи" по итогам проверки после крупной энергоаварии

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил от должности председателя ОАО "Азерэнержи" Этибара Пирвердиева после ознакомления с результатами проверки после июльской энергоаварии, сообщают официальные СМИ республики.

"Глава государства, ознакомившись с заключением комиссии, освободил председателя ОАО "Азерэнержи" Этибара Пирвердиева от занимаемой должности за недостатки, допущенные в работе", - подчеркивает в своем сообщении специальная Госкомиссия.

По данным комиссии, одной из основных причин аварии в энергосистеме Азербайджана, произошедшей 3 июля, стала неготовность ОАО "Азерэнержи" к аварии на должном уровне. "В заключении комиссии отмечается, что одной из основных причин аварии стала неготовность "Азерэнержи" на должном уровне к аварии, существующие технические и ряд других недочетов в деятельности данной организации, которые не позволили адекватно отреагировать на случившееся, а также ряд других допущенных недостатков, которые привели к аварии энергосистемы страны", - говорится в заключении.

Как сообщалось, в ночь на 3 июля вышел из строя трансформатор на одной из подстанций Азербайджанской ТЭС. В результате было прекращено энергоснабжение 39 городов и районов Азербайджана. В вечерние часы 3 июля Баку и большая часть Азербайджана вновь остались без света.

Пирвердиев на совещании 4 июля рассказал, что в последние дни наблюдался рост потребления электроэнергии в стране на 40% - до 70-75 млн киловатт/час, что и стало причиной аварии на ТЭС. Однако, президент страны Алиев заявил, что жара и рост потребления электроэнергии в последние дни не могут быть причиной отключения электроэнергии. "Вам должно быть стыдно перед народом за доставленные неудобства. Авария нанесла ущерб не только гражданам, но и экономике. SOCAR серьезно пострадала", - сказал Алиев, прервав выступление Пирвердиева.