Ветеран американской политики Джон Кайл заменит Маккейна на посту сенатора Аризоны

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Аризоны Даг Дьюси выбрал Джона Кайла в качестве сенатора штата Аризона, это место освободилось из-за кончины Джона Маккейна. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на пресс-секретаря губернатора.

Назначение Кайла приветствовала вдова сенатора Джона Маккейна Синди.

"Джон Кайл - дорогой друг для меня и Джона. Это большая заслуга Джона, что он готов вернуться на государственную службу, чтобы помогать штату Аризона", - написала Синди Маккейн в твиттере.

Кайл высказывал готовность остаться в сенате до 2020 года, когда пройдут выборы на место Маккейна в сенате, отмечает газета New York Times, но он заявлял, что не планирует вновь участвовать в выборах в сенат.

Кайл был сенатором от штата Аризона с 1995 по 2013 годы, перед этим он был членом палаты представителей США.

Сенатор Джон Маккейн скончался 25 августа на 82-м году жизни.