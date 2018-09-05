Белорусскую границу нелегально перешли 178 украинских коров

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Госпогранкомитет (ГПК) Белоруссии с начала сентября зафиксировали два случая нарушения государственной границы с украинской стороны пасущимися стадами коров.

Так, по данным ГПК, вечером 2 сентября в Столинском районе (Брестская область) пограничный наряд обнаружил крупное стадо коров, которое пришло на белорусскую территорию из Украины. На следующий день в рамках рабочей встречи с украинскими пограничниками после соблюдения ряда пограничных формальностей все 178 голов передали сопредельной стороне, сказано в сообщении комитета.

Накануне, 1 сентября в Лельчицком районе (Гомельская обл.) белорусские пограничники задержали молодого украинского пастуха (2002 года рождения), который не уследил за стадом и нарушил границу вместе с "подопечными". Гражданин Украины пояснил, что нарушил государственный рубеж, пытаясь вернуть на украинскую территорию отбившуюся часть деревенского стада. Житель населенного пункта Познань Ровенской области оформлен нарушителем границы и правил пребывания и передан украинской стороне.

ГПК отмечает, что в Лельчицком районе пограничники фиксируют уже третий с начала года случай перехода границы крупными стадами скота с украинской территории.