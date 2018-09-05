Белорусское правительство посчитало, что граждане едят слишком много картошки

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Белоруссия занимает первое место в СНГ по потреблению картофеля на душу населения, сообщила замначальника отдела потребительского рынка министерства антимонопольного регулирования и торговли Татьяна Краснюк на пресс-конференции в Минске.

"В Беларуси употребляют 171 кг картофеля в год на душу населения. Для сравнения: в Украине - 140 кг, в России - 113 кг", - привела данные Краснюк.

Она отметила, что белорусы по употреблению картофеля превышают рациональную норму, установленную минздравом страны, в 129,1 кг в год.

"По употреблению фруктовой и плодово-ягодной продукции мы, напротив, не дотягиваем до норм", - обратила внимание представитель министерства. "В Беларуси их потребление составляет 90 кг на душу населения при норме 98 кг", - добавила Краснюк.