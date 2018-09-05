Еврокомиссия защитила географические наименования продуктов из Испании и Латвии

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Европейская комиссия сообщила в среду об утверждении двух новых защищенных географических указаний продуктов, производимых в Испании и Латвии.

Речь идет о называемых соответственно на испанском и латышском языках Morcilla de Burgos и Rucavas baltais sviests, которые отныне внесены в регистр ЕС защищенных географических указаний.

Morcilla de Burgos - это разновидность кровяной колбасы, которую готовят с использованием мяса, сала, лука, риса, специй и соли. Она выглядит как цилиндр, иногда изогнутый из-за формы кишки, и имеет коричневый или темно-коричневый цвет, поясняется в коммюнике Еврокомиссии.

Morcilla de Burgos стала известна вскоре после появления риса в нынешней автономной области Кастилия-Леон в XV веке.

Rucavas baltais sviests - руцавское белое масло с ярко выраженным ароматом из Руцавского края Латвии. Способ его изготовления не менялся с XIX века, и сегодня это масло готовят по рецепту, передаваемому из поколения в поколение.

Два новые географические указания пополнили регистр из уже защищенных более 1430 продуктов.