В Грузии руководитель нацпарка Боржоми погиб при тушении лесного пожара

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности директора Боржоми-Харагаульского национального парка в Грузии Иванэ Купрадзе погиб в среду во время тушения лесного пожара, сообщает Агентство охраняемых территорий Грузии.

По информации агентства, причиной его смерти стало упавшее дерево. В сообщении говорится, что Купрадзе неоднократно рисковал жизнью при исполнении служебных обязанностей, в том числе при борьбе с браконьерами.

43-летний Купрадзе работал в Боржоми-Харагаульском национальном парке с 2003 года. И.о. директора нацпарка он стал в июне, когда со своего поста ушел директор нацпарка Леван Табунидзе. До этого Купрадзе возглавлял службу безопасности Боржоми-Харагаули.

МВД Грузии расследует обстоятельства гибели Купрадзе.

По информации агентства, пожар, при тушении которого погиб и.о. директора, предположительно, возник из-за неосторожности граждан.