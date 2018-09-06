Суд обязал власти Франкфурта с февраля запретить въезд машинам на дизеле

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Запрет на использование автомобилей с дизельными двигателями вводится во Франкфурте-на-Майне вслед за Штутгартом и Аахеном.

С целью соблюдения норм загрязнения воздуха диоксидом азота с февраля 2019 года будет запрещен въезд в город машин, соответствующих экологическому стандарту "Евро-4" и ниже, говорится в решении административного суда в Висбадене.

"Запрет необходим, поскольку все другие меры, рассматриваемые властями в качестве альтернативных, не приводят к снижению уровня загрязнения воздуха в разумный срок", - пояснил судья Рольф Хартман, слова которого приводит Deutsche Welle.

Суд обязал власти Франкфурта предпринять дополнительные меры для того, чтобы воздух в городе стал чище: использовать электробусы в качестве общественного транспорта, повысить плату за парковку в городе, а также увеличить число стоянок Park&Ride, расположенных у конечных остановок линий общественного транспорта на окраинах города.

Решение суда затрагивает примерно четверть зарегистрированных во Франкфурте автомобилей, а также неопределенное число машин, владельцы которых живут за пределами города и приезжают туда на работу. Франкфурт находится на первом месте в Германии по их числу: ежедневно в город на работу приезжают 310 тыс. человек при населении в 660 тыс.

Согласно действующему в федеральной земле Гессен плану по поддержанию чистоты воздуха, с сентября 2019 года в городах может быть запрещено использование машин экологического стандарта "Евро-5".

Франкфурт-на-Майне является крупнейшим городом земли Гессен и пятым по величине в Германии.

С 2010 года в Германии максимальное содержание двуокиси азота в воздухе установлено в объеме 40 микрограмм на кубический метр. Во Франкфурте средний показатель сейчас составляет 50 микрограмм.

Иски против властей Франкфурта, а также еще 28 городов Германии в различные суды подала экологическая организация Deutsche Umwelthilfe. В октябре будут рассматриваться дела в отношении Берлина и Майнца, в ноябре - Бонна и Кельна.