Лукашенко собрал на своем участке 42 тонны арбузов и 60 тонн картошки

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду по окончании рабочих мероприятий присоединился к уборке урожая картофеля и бахчевых на своем приусадебном участке, сообщили в пресс-службе главы государства.

"Всего на президентском участке выращивается картофель нескольких сортов - "Уладар", "Королева Анна" и "Сатина". В этот день убрали все три, и сразу же картофель отсортировали", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что "несмотря на частично засушливое лето, год выдался картофельным, а урожай на президентском поле получен приличный - с площади в 1,5 га убрали 60 тонн". Таким образом, урожайность составила 400 ц/га, уточнили в пресс-службе.

"Примечательно, что сорт "Уладар" выведен белорусскими агрономами, а остальные два - немецкой селекции. Однако с учетом того, что они выращиваются уже не первый год, в них появились и белорусские "нотки" - отечественные ученые постоянно работают над совершенствованием сортов, их адаптацией к местным условиям", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Порадовали и арбузы, которым нетипично знойные для Белоруссии несколько летних недель пошли только на пользу - добавили вкуса и аромата. В этом Александр Лукашенко и его помощники по уборке урожая смогли убедиться прямо в поле, продегустировав сладкую ягоду", - отметили в пресс-службе.

"Бахчевых на площади в 1,6 га сегодня собрали 42 тонны, но это только на одном поле. Сельхозработы на подворье президента продолжатся и в предстоящие дни", - сообщили в пресс-службе главы государства.