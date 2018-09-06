На Украине потребовали отставки спикера Рады за его слова о Гитлере

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - В парламентской фракции "Оппозиционный блок" заявили, что председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий должен подать в отставку в связи с заявлениями, нарушающими закон о запрете нацизма.

"В эфире одного из телеканалов спикер парламента, второе официальное лицо государства, допустил прямое нарушение закона о запрете нацизма, в положительном плане упомянув руководителя Третьего рейха. В любом цивилизованном обществе после таких высказываний спикер парламента должен добровольно уйти в отставку", - заявил сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко в четверг в парламенте.

"Если Андрей Владимирович добровольно не сложит свои полномочия, наша фракция оставляет за собой право представить обращение к парламентам всех стран с разъяснением этого позорного случая и прямого нарушения вторым официальным лицом государства законодательства Украины", - сказал Бойко.

Он сообщил, что "Оппозиционный блок" зарегистрировал проект постановления об увольнении Парубия, призвав вынести документ на голосование и поддержать его.

В ответ Парубий назвал абсурдом заявление лидера "Оппозиционного блока". "В эфире мной было отмечено то, что способ референдума - прямой демократии - использовался нацистами для манипуляций", - сказал спикер, добавив, что он осудил такие методы.