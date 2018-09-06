В столице Казахстана чиновники из экономии пересели со служебных машин на такси

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - В Астане с начала сентября местные чиновники отказались от служебных автомобилей, сообщила пресс-служба городской администрации.

"Из служебной машины с водителем госслужащие пересели на такси. По оценкам местных властей, такая модернизация позволит бюджету экономить несколько миллионов тенге ежегодно", - говорится в распространенной в четверг информации.

Согласно сообщению, переход на использование такси позволит сэкономить 1 млрд тенге ($2,7 млн) в течение пяти лет.

"Освободившиеся 64 машины передадут учреждениям социальной сферы, в том числе школам и больницам. В свою очередь сэкономленные средства будут перераспределены на социальные проекты, такие как организация бесплатного питания для учащихся начальных классов, выделение учебных грантов для выпускников школ, решение вопроса о недостаточности мест в общежитиях для студентов и другие", - отмечается в пресс-релизе.

Пресс-служба добавила, что акимат Астаны пошел на такие меры из-за того, что часть городского автопарка постоянно не используется, а деньги на его содержание приходится выделять.

"На самом деле экономия бюджета происходит в нескольких направлениях. В частности, теперь не будет необходимости закупать и обновлять парк, не придется платить за сервис и ремонт, не нужно будет покупать топливо, а также содержать в штате водителей", - говорится в сообщении.

Помимо этого, чиновники уверены, что таким образом они окажут реальную поддержку малому и среднему предпринимательству.

"Уже несколько таксомоторных компаний изъявили желание доставлять столичных чиновников. Для этого будут открыты дополнительные рабочие места, повысится конкурентоспособность и ожидается улучшение сервиса", - отмечается в пресс-релизе.