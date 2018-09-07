Покурив марихуану во время интервью, Маск признал, что часто это не делает

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Генеральный директор Tesla Илон Маск был гостем ведущего подкастов Джо Рогана, во время 2,5-часового разговора он курил марихуану и пил виски, сообщает Bloomberg.

Маск признался, что "регулярно марихуану не курит". Роган пояснил, что предложил своему гостю выкурить смесь табака и марихуаны, которая легализована в Калифорнии.

Bloomberg отмечает, что это первое публичное появление Маска после его так и не осуществившейся идеи выкупить Tesla и вывести ее с биржи. Через 17 дней после скандального заявления от отказался от этих планов.

Недавно Маск дал интервью газете The New York Times, которое подняло вопрос состояния здоровья миллиардера. В разговоре с корреспондентом издания глава Tesla и SpaceX признался, что его друзья беспокоятся за него из-за его загруженности на работе и бессонницы, с которой он борется с помощью снотворного Ambien (лекарственное средство золпидем может вызывать привыкание и зависимость).