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Молдавия остановила работу дипмиссий в Берлине и Франкфурте из-за угроз турецкой оппозиции

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Молдавия сообщила о приостановке работы посольства и генконсульства в ФРГ в связи с угрозами со стороны турецкой оппозиции, представители которой провели акции протеста у двух дипломатических представительств.

"В результате действий, объявленных группой турецких граждан, а также ряда угрожающих сигналов и возможной агрессии в отношении посольства республики Молдавия в Берлине и генконсульства во Франкфурте-на-Майне, в офисах дипломатических миссий приняты специальные меры безопасности. В период манифестаций дипломатические миссии временно приостанавливают деятельность. Правоохранительные органы обеспечивают безопасность дипломатических миссий", - говорится в сообщении министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии.

Между тем молдавские СМИ сообщили об угрозах в адрес дипломатических представительств задолго до сообщения МИД. Согласно их сообщениям, немецкие спецслужбы призвали срочно эвакуировать сотрудников молдавского посольства после угроз обезглавить детей дипломатов.

Однако посол Молдавии в Германии Олег Серебрян опроверг информацию об эвакуации посольства. Он сообщил по телефону молдавским журналистам, что "никто не получал подобных указаний". "Была немногочисленная акция протеста. Органы безопасности приняли все меры для обеспечения безопасности. Здесь присутствует немецкая полиция. Обе миссии работают в штатном режиме", - заявил посол.

Он также заявил, что не располагает информацией об угрозах сотрудникам дипмиссий.

Высылка граждан Турции из Молдавии

Согласно сообщениям молдавских СМИ, граждане Турции провели в пятницу акции протеста у дипломатических представительств Молдавии в США, Канаде и Бельгии. Они выражали недовольство решением молдавских властей о выдворении семи работников сети лицеев "Orizont" из числа турецких граждан.

Накануне Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии сообщила, что семь граждан Турции высланы из страны. "Семеро иностранных граждан, подозреваемых в связях с исламистской группой, в отношении которой есть информация о проведении незаконных действий в ряде стран, объявлены нежелательными лицами и выдворены с территории Республики Молдавия", - говорилось в сообщении спецслужбы.

Представители оппозиционных партий Молдавии, гражданское общество и пресса считают, что Кишинев выполнил политический заказ Анкары. По их мнению, это было одним из условий для ремонта здания администрации президента Молдавии за счет средств Турции. В конце августа ремонт был закончен, Турция потратила более 10 млн долларов. Торжественное открытие здания состоится в октябре, в ходе официального визита в Кишинев президента Турции Реджепа Эрдогана.

Все высланные из Молдавии граждане Турции являются руководителями и преподавателями сети турецких лицеев Orizont, которая работает в Молдавии на протяжении более 20 лет. С требованием закрыть сеть лицеев "Orizont" высказался в ходе своего официального визита в Молдавию в мае 2017 года премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, поскольку по его словам, лицеи входили в террористическую сеть проповедника Фетуллаха Гюлена, обвиненного в организации в 2016 году попытки государственного переворота в Турции.

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