Ким Чен Ын заявил Валентине Матвиенко о готовности приехать в Россию

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко передала лидеру КНДР Ким Чен Ыну послание президента России Владимира Путина, а северокорейский руководитель в ответ подтвердил готовность посетить РФ с визитом.

"Я выполнила поручение Владимира Владимировича Путина, передала его послание. В ответ он сказал, что подтверждает готовность и его желание приехать с официальным визитом в Россию, поскольку Владимир Владимирович пригласил его официально", - сообщила Матвиенко журналистам после встречи с северокорейским лидеров в Пхеньяне.

"Он сказал, что не хочет откладывать и сейчас по дипломатическим каналам начнется согласование времени и места этого визита", - отметила она.

Кроме того, по словам Матвиенко, лидер КНДР настроен на то, чтобы двигаться к объединению двух Корей.

"Мы рассчитываем, что межкорейские переговоры будут давать конкретные результаты не только в гуманитарной сфере... Не менее важны и совместные экономические проекты. Это такой постепенный и плавный переход к объединению, такая возможность и такая перспектива есть. И северокорейский лидер настроен на движение в эту сторону - к объединению двух Корей", - сообщила она, подчеркнув, что "это улица с двусторонним движением".