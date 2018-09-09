УПЦ опровергла информацию о визите митрополита Онуфрия в Москву

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В Украинской православной церкви решительно опровергли слух о том, будто митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий срочно вылетел в Москву через Гомель, чтобы получить указания от патриарха Кирилла на случай получения томоса "Киевским патриархатом".

"Осторожно, еще одна ложь! Блаженнейший митрополит Онуфрий служил сегодня всенощное бдение в лавре, о чем есть новость на официальном сайте УПЦ. А завтра будет служить литургию также в лавре. Никуда он не летит, не бежит, никого к мятежу не готовит", - написал на своей странице в "Фейсбуке" в субботу вечером замглавы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич.

Священник привёл публикацию в украинском издании "Час" под заголовком "Московские попы готовят мятеж в Украине. Поп Онуфрий вылетел из Черновцов в Гомель". Автор утверждает, что глава УПЦ якобы срочно был вызван на встречу с патриархом Кириллом, куда полетел окольными путями, "чтобы замести следы", вместе с пятью другими иерархами УПЦ на самолете депутата Верховной Рады Вадима Новинского."Будьте внимательны! Враг не спит", - заключает автор.

Комментируя эти пассажи, представитель УПЦ отметил, что на самом деле митрополит Онуфрий в эти дни "спокойный, молится, служит". "Зачем так нагло врать и так оскорбительно писать о Блаженнейшем? Ничего святого у людей", - добавляет священник.