Главные новости
ЭкономикаДоллар превысил 70 рублейВ РоссииРоссиянин из ИГ по заданию СБУ планировал убийство одного из лидеров ДНРВ РоссииИтоги выборов. Обобщение
В мире

В Бельгии женщину обвинили в подстрекательстве к нападению на футбольных болельщиков

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Полиция арестовала жительницу Брюсселя Юсру Сулайман по обвинению в подстрекательстве к теракту против болельщиков сборной Бельгии по футболу, отмечавших бронзовую медаль бельгийской команды на ЧМ на Гран-пляс в Брюсселе 15 июля, сообщила в понедельник газета "Дерньер Эр".

Сведения издания подтвердил официальный представитель федеральной прокуратуры, который также уточнил, что подозреваемая отрицает вменяемые ей факты.

В праздновании принимали участие около восьми тысяч болельщиков. Сулайман подозревают в размещении в мессенджере Telegram их фотографий и призывов напасть на них в день возвращения футбольной сборной с чемпионата мира.

По данным издания, подозреваемая находилась под тщательным наблюдением полиции, которой она известна из-за ее отъезда в Сирию в июле 2015 года, чтобы присоединиться к боевикам "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в РФ).

По возвращении в Бельгию 25-летняя Юсра Сулайман была обвинена в участии в террористической группировке, провела в заключении год, была условно освобождена и находилась под наблюдением госбезопасности.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Брюссель, Юсра Сулайман
В мире
Пентагон опроверг применение фосфорных бомб в СирииПентагон опроверг применение фосфорных бомб в Сирии
Ни одно подразделение армии США в провинции Дейр-эз-Зор не обладает этим видом вооружений, заявили в оборонном ведомстве СШАПодробнее
 Трамп остался доволен парадом в честь 70-летия КНДРТрамп остался доволен парадом в честь 70-летия КНДР
Президент США поблагодарил Ким Чен Ына за то, что в Пхеньяне на этот раз не демонстрировали баллистические ракетыПодробнее
 Центр по примирению в Сирии сообщил о применении ВВС США фосфорных бомбЦентр по примирению в Сирии сообщил о применении ВВС США фосфорных бомб
Как утверждается, самолеты F-15 накануне нанесли удары по населенному пункту в провинции Дэйр-эз-ЗорПодробнее
 Опубликовано видео момента ДТП, в котором пострадал президент МолдавииОпубликовано видео момента ДТП, в котором пострадал президент Молдавии
Аварию спровоцировал выехавший на встречную полосу водитель грузовикаПодробнее
Президент Молдавии госпитализирован после ДТППрезидент Молдавии госпитализирован после ДТП
Машина, в которой ехал глава государства, перевернуласьПодробнее
 Прокуроры назвали ошибочной часть обвинений против БутинойПрокуроры назвали ошибочной часть обвинений против Бутиной
Изначально переписку пытались представить как попытку предложить секс в обмен на выгодную должностьПодробнее
 Премьер Абхазии погиб в ДТППремьер Абхазии погиб в ДТП
Глава абхазского правительства возвращался из СирииПодробнее
 РПЦ пригрозила порвать с Константинополем в случае признания украинской автокефалииРПЦ пригрозила порвать с Константинополем в случае признания украинской автокефалии
В Московском патриархате считают, что церковная дипломатия исчерпала себя в диалоге с ВарфоломеемПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
"Мисс Америка-2019"6 фото
10 сентября
"Мисс Америка-2019"
Акция против пенсионной реформы в Москве9 фото
09 сентября
Акция против пенсионной реформы в Москве
Лучшие фото недели10 фото
07 сентября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаДоллар превысил 70 рублейВ РоссииРоссиянин из ИГ по заданию СБУ планировал убийство одного из лидеров ДНРВ РоссииИтоги выборов. ОбобщениеВ РоссииГлавы четырех российских регионов будут выбраны во втором туреВ миреПентагон опроверг применение фосфорных бомб в СирииМоскваСобянин набрал 70,02% голосов на выборах мэра

Результаты выборов отменены на шести участках в четырех регионах

Врио главы Ивановской области Воскресенский победил на губернаторских выборах

Aston Martin назначила нового главу совета директоров перед IPO

Лидер профсоюзов Великобритании предложит ввести четырехдневную рабочую неделю

В Бельгии женщину обвинили в подстрекательстве к нападению на футбольных болельщиков

ЕР потеряла большинство в думе Великого Новгорода после победы КПРФ

Скончался пострадавший при умышленном наезде автомобиля в Москве

Двоих участников протестной акции в Москве обвинили в нападении на полицейских

Россиянин из ИГ по заданию СБУ планировал убийство одного из лидеров ДНР

Россиянин из ИГ по заданию СБУ планировал убийство одного из лидеров ДНРПодозреваемого задержали сотрудники ФСБ в Смоленской области Подробнее

Журналист Евгений Примаков победил на довыборах в Госдуму в Саратовской области

Итоги выборов. Обобщение

Итоги выборов. ОбобщениеВ целом единый день голосования обошелся без сюрпризов, но в четырех регионах все же будет второй тур Подробнее

Основатель Alibaba Джек Ма покинет пост председателя совета директоров через год

Своим преемником бизнесмен назвал нынешнего гендиектора Дэниэла Чжана Подробнее

Цивилев победил на досрочных выборах главы Кемеровской области

Доллар превысил 70 рублей

Доллар превысил 70 рублейЭта отметка при открытии торгов была пройдена впервые с 16 марта 2016 года Подробнее

Выбросившей из окна ребенка жительнице Якутии заменили условный срок на 8 лет колонии

Рынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 0,4%

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');