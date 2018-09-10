В Бельгии женщину обвинили в подстрекательстве к нападению на футбольных болельщиков

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Полиция арестовала жительницу Брюсселя Юсру Сулайман по обвинению в подстрекательстве к теракту против болельщиков сборной Бельгии по футболу, отмечавших бронзовую медаль бельгийской команды на ЧМ на Гран-пляс в Брюсселе 15 июля, сообщила в понедельник газета "Дерньер Эр".

Сведения издания подтвердил официальный представитель федеральной прокуратуры, который также уточнил, что подозреваемая отрицает вменяемые ей факты.

В праздновании принимали участие около восьми тысяч болельщиков. Сулайман подозревают в размещении в мессенджере Telegram их фотографий и призывов напасть на них в день возвращения футбольной сборной с чемпионата мира.

По данным издания, подозреваемая находилась под тщательным наблюдением полиции, которой она известна из-за ее отъезда в Сирию в июле 2015 года, чтобы присоединиться к боевикам "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в РФ).

По возвращении в Бельгию 25-летняя Юсра Сулайман была обвинена в участии в террористической группировке, провела в заключении год, была условно освобождена и находилась под наблюдением госбезопасности.