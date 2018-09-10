Съемки фильма о застрявших в тайской пещере детях начнутся в ноябре

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Съемки фильма The Cave ("Пещера") о спасении детей из затопленной пещеры Тхам-Луанг начнутся в ноябре в Таиланде, сообщает в понедельник газета Bangkok Post.

Фильм, режиссером которого выступит Том Уоллер, будет посвящен героям спасательной операции. Сценарий предполагает наличие четырех или пяти главных персонажей.

23 июня группа из 12 детей в возрасте от 11 до 16 лет и их тренер отправились после тренировки в горный парк, где решили посетить пещеру Тхам-Луанг. Однако из-за внезапно начавшихся ливней вход в нее затопило, и юные футболисты вместе с тренером оказались заблокированы. Мальчиков и тренера обнаружили через 10 дней примерно в пяти километрах от входа в пещеру.

В сложной спасательной операции принимали участие десятки опытных дайверов, в том числе иностранные специалисты, приехавшие из Великобритании и Австралии.

После их спасения сообщалось, что пещера Tham Luang в Таиланде станет еще одной достопримечательностью страны. Местные власти ожидают, что теперь многие иностранные и тайские туристы заинтересуются пещерой. Они также планируют организовать новый туристический маршрут по ее окрестностям.