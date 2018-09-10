Аэропорт в Лионе приостановил работу из-за выехавшего на ВПП автомобиля

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Стражи порядка в понедельник задержали мужчину, который на машине протаранил ограждение международного аэропорта Лиона Сент-Экзюпери и выехал на взлетно-посадочную полосу, сообщают местные СМИ.

На видеокадрах, распространенных с места инцидента, видно, как белый автомобиль марки "Мерседес" на большой скорости сносит ограждение и едет на взлетно-посадочную полосу. Ему навстречу сразу же выехали сотрудники служб безопасности аэропорта. После непродолжительной погони им удалось окружить и задержать нарушителя.

Course-poursuite et arrestation sur les pistes de l'aéroport de Lyon pic.twitter.com/b3AOwmCjOf — Pierre Sautarel (@FrDesouche) September 10, 2018

По информации французских СМИ, аэропорт временно закрыт, все рейсы перенаправляются в Марсель.

В результате инцидента никто не пострадал.