Несколько стран ЕС призвали Израиль не сносить деревню бедуинов в палестинской общине

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Представители Франции, Германии, Италии, Испании иВеликобритании призвали израильские власти пересмотреть решение о сносе деревни бедуинов в районе Хан аль-Ахмар, говорится в тексте их совместного заявления.

"Вместе с верховным представителем ЕС по иностранным делам Федерикой Могерини мы указываем на наш призыв к израильскому правительству отказаться от планов снести деревню, включая школу, и переселить жителей. Последствия сноса и переселения (...) могут быть очень серьезными", - сказано в заявлении, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

Ранее Могерини призвала израильские власти пересмотреть свое решение о сносе деревни и напомнила, что ЕС и его государства-члены "неоднократно заявляли о своей давней позиции в отношении поселенческой политики Израиля, незаконной по международному праву", и о таких мерах, как снос палестинских кварталов.

В мае этого года Верховный суд Израиля одобрил снос деревни бедуинов в палестинской общине Хан аль-Ахмар, которая находится на Западном берегу реки Иордан между Иерусалимом и поселением Маале-Адумим.

В Израиле считают, что поселение было возведено незаконно. По данным ООН, в поселении проживает около 180 человек. Израильская сторона предложила им новое место для создания поселения. Однако жители заявили, что предложенное место не подходит им.