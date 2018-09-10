Иностранный инструктор Нацгвардии Украины найден застреленным в киевской квартире

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В Киеве на съемной квартире обнаружен застреленным гражданин Израиля, боец спецотряда, который был инструктором Национальной гвардии Украины.

"Правоохранители провели осмотр, опросили хозяйку квартиры, соседей и установили личность погибшего. Это гражданин другого государства, 1982 года рождения, боец спецотряда иностранного государства, инструктор Национальной гвардии Украины", - рассказал начальник Голосеевского управления полиции Киева Олег Волошин.

По его словам, на месте происшествия изъяли стартовый пистолет, переделанный в травматический, и редакционное удостоверение одного из украинских интернет-ресурсов на имя погибшего.

"По показаниям знакомых, погибший в последнее время вел замкнутый образ жизни, а на странице в социальной сети он оставил пессимистическое сообщение", - сказано в сообщении.

По предварительному заключению специалистов, отмечается в сообщении, мужчина покончил с собой; однако окончательная причина смерти будет установлена после судебно-медицинской экспертизы.

Между тем в пресс-службе Нацгвардии "Интерфаксу" заявили, что погибший иностранец не является инструктором Национальной гвардии Украины. "Это не наш инструктор", - сказал собеседник агентства в ответ на просьбу подтвердить или опровергнуть информацию о том что погибший является инструктором Нацгвардии.