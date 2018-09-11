Никто не пострадал при ракетном обстреле Кабула

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В результате ракетного обстрела Кабула никто не пострадал, сообщает во вторник издание Khabarnama со ссылкой на начальника пресс-центра полиции афганской столицы Хашмата Станекзая.

По его словам, по Кабулу было выпущено три ракеты, две из них разорвались в зоне ответственности 16-го полицейского участка, еще одна - в районе 12-го полицейского участка. Ракеты разорвались в нежилой местности, поэтому обошлось без жертв, отметил Станекзай.

Между тем ранее во вторник сообщалось, что, по крайней мере, две ракеты разорвались в зоне ответственности седьмого полицейского участка Кабула.

Ни одна из действующих в стране антиправительственных групп пока не взяла ответственность за нападение.