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Финляндия попросила российскую таможню восстановить нормальное пересечение границы

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Таможенный департамент Финляндии направил главе Федеральной таможенной службы России письмо с просьбой принять меры по восстановлению нормального уровня движения через финляндско-российскую границу.

Введение в России новых таможенных правил привело к резкому снижению трафика в сторону российской границы, сообщил во вторник портал телерадиовещания Yle.

Согласно вступившим в России на минувшей неделе правилам, на российской территории без уплаты сборов и пошлин может находиться не более одного иностранного транспортного средства одного собственника. В результате с конца прошлой недели в Россию не пускают автомобили, если в техпаспорте владельцем указан банк или финансовая корпорация.

Новый закон касается всех границ России, не только границы с Финляндией. Закон не касается коммерческого транспорта. По информации финской таможни, ни одному водителю на границе Финляндии с Россией пока не приходилось оставлять залог.

Как сообщил ранее Yle начальник пресс-службы таможенного департамента Мико Паркконен, на пограничном переходе Ваалимаа в субботу днем образовалась километровая очередь из машин, желающих попасть в Россию. По его словам, ситуация стала для финской таможни полной неожиданностью.

Таможня рекомендовала гражданам подумать, стоит ли вообще ехать в Россию, пока ситуация не урегулирована.

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Теги: Финляндия, РФ
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