Три самолета ВМС США провели разведку в районе действий кораблей ВМФ РФ

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Патрульные противолодочные самолеты ВМС США во вторник совершили многочасовые разведывательные полеты вблизи района нахождения боевых кораблей ВМФ РФ в Восточном Средиземноморье, а также вблизи расположенных у побережья Сирии российских военных баз, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, морской разведчик P-3 Orion с бортовым номером 157326 и два более современных самолета P-8A Poseidon ВМС США с бортовыми номерами 168433 и 168998, вылетевшие с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение дня следили за действиями кораблей ВМФ России у берегов Сирии, а также вели разведку около расположенных на сирийском побережье баз материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе и авиабазы ВКС в Хмеймиме.