Число жертв теракта на митинге в Афганистане достигло 68 человек

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Число жертв взрыва, произошедшего во вторник вечером в пригороде Джелалабада, административного центра восточной афганской провинции Нангархар, достигло 68 человек, ранения получили 128 человек, сообщили в среду местные СМИ, ссылаясь на данные Минздрава провинции.

Накануне афганский телеканал TOLOnews сообщал о 30 погибших. Агентство Associated Press со ссылкой на местную полицию сообщало о 25 погибших и 130 пострадавших.

В минувший вторник во второй половине дня террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в толпе демонстрантов, требующих наказания начальника местной полиции. По данным СМИ, на акции протеста присутствовали около 400 человек. Демонстранты установили палатки в районе Моманд-Дара и на некоторое время блокировали автомагистраль Джелалабад -Турхам, когда произошел взрыв.

Ни одна из действующих в стране экстремистских организаций пока не взяла на себя ответственность за нападение.