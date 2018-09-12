Ереван анонсировал получение от РФ оборонного кредита на $100 млн

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Ереван и Москва ведут переговоры о новом российском оборонном кредите для Армении на $100 млн, заявил в среду министр обороны Армении Давид Тоноян.

"Заключение нового кредитного договора находится в процессе. Это процесс. Не могу детализировать конкретные виды вооружения. Со временем будет соответствующая информация", - сказал Д.Тоноян журналистам в среду, сообщив, что речь идет о кредитном соглашении на $100 млн.

В начале августа Тоноян заявил, что Армения может обратиться к России за получением нового, третьего оборонного кредита.

Он также отметил, что проблем с поставками вооружения из России по действующему оборонному кредиту в размере $100 млн нет.

Армения ранее получила вооружение в рамках российского кредита на $200 млн.