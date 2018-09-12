Парламент Танзании запретил депутатам накладные ресницы и ногти

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Спикер парламента Танзании Джоб Ндугай объявил, что женщинам-депутатам запрещено находиться в здании с накладными ресницами и ногтями, сообщает новостной ресурс Breitbart.

"Властью, данной мне конституцией Республики Танзания, отныне я запрещаю членам парламента входить в здание с накладными ресницами и ногтями", - заявил Ндугай, отметив, что в будущем запрет может распространиться и на чрезмерный макияж.

Отмечается, что запрет был озвучен после выступления министра здравоохранения страны Фаустина Ндугулиле. Он сообщил, что накладные ресницы и ногти могут нанести ущерб здоровью. По его данным, около 700 женщин обратились в государственную больницу Мухимбили с осложнениями, вызванными накладными ресницами и ногтями.

В воскресенье президент Танзании Джон Магуфули призвал женщин не использовать контрацепцию, так как стране нужно больше людей. "Те, кто идет по пути планирования семьи, ленивы, они боятся, что не смогут прокормить детей. Они не хотят много работать, поэтому выбирают средства контрацепции", - заявил Магуфули. - "У вас есть скот. Вы крупные фермеры. Вы можете прокормить детей. Зачем использовать контрацепцию?"