Суд в Киеве назначил присяжных по делу об убийстве Вороненкова

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Шевченковский районный суд Киева на заседании в среду назначил пятерых присяжных (трое основных и двое запасных) для рассмотрения уголовного дела об убийстве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

21 сентября коллегия из двух судей и трех присяжных начнет рассматривать дело в отношении Ярослава Тарасенко и Александра Лося по существу.

Как сообщалось, Вороненков был убит в центре Киева 23 марта 2017 года. Убийца Павел Паршов был ранен охранником экс-депутата и впоследствии скончался в больнице. У убийцы Вороненкова был сообщник - Ярослав Левенец, с 2012 года - в розыске за экономические преступления.

В соучастии в убийстве также подозревается Тарасенко, он был задержан 16 июля прошлого года. Другой задержанный - Лось - был вместе с Левенцом соорганизатором преступления, обеспечил двух водителей и киллера. Тарасенко был водителем "Ланоса", на котором приехал киллер.

В сентябре 2017 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что заказчик убийства находится на территории РФ и имеет активные контакты с преступными кругами и спецслужбами, а "исполнители, в основном, граждане Украины".

Позднее стало известно, что в организации убийства подозревается гражданин РФ Владимир Тюрин - бывший гражданский муж вдовы Вороненкова Марии Максаковой. В марте 2018 года он был объявлен в розыск на Украине.

11 июня 2018 года обвинительный акт в уголовном производстве поступил в Шевченковский районный суд Киева. 13 июня Шевченковский райсуд продлил на два месяца срок содержания под стражей фигурантов дела об убийстве Вороненкова - Тарасенко и Лося, однако вернул на доработку прокурору обвинительный акт по делу об убийстве экс-депутата Госдумы.

7 августа суд по итогам предварительного заседания райсуд вынес решение о назначении дела к рассмотрению в открытом режиме судом присяжных.