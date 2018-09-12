Южнокорейские студенты-музыканты набирали вес, чтобы не служить в армии

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Власти Южной Кореи намерены показательно наказать 12 студентов, которые договорились набрать лишний вес, чтобы избежать призыва в армию.

Как сообщает CNN со ссылкой на военных чиновников, молодые люди обменивались сообщениями в мессенджере KakaoTalk, обсуждая, как можно быстро потолстеть.

По некоторым данным, часть студентов-музыкантов пили протеиновые коктейли в большом количестве, другие - пили напиток на основе алоэ, надеясь, что благодаря ему они будут выглядеть крупнее.

Молодые люди учатся в университете Сеула. Они опасались, что служба в армии может помешать их музыкальной карьере, и надеялись, что взамен будут направлены на альтернативную гражданскую службу.

Если студентов признают виновными, им грозит уголовное наказание. Комиссия вновь оценит их состояние и решит, годны ли они к службе в армии.

Южная Корея формально до сих пор находится в состоянии войны с КНДР, в стране существует призыв: он касается всех мужчин в возрасте от 18 до 35 лет. Они обязаны отслужить в армии как минимум 21 месяц. К 2020 году этот срок будет уменьшен до 18 месяцев.

Комиссия решает, годен ли призывник к службе, оценивая его индекс массы тела, образование, рост, зрение, наличие инвалидности, историю правонарушений.