Двое моряков погибли при пожаре на судне "Капитан Богомолов" в водах Марокко

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Двое моряков погибли в результате пожара на борту судна "Капитан Богомолов" в районе Марокканской рыболовной зоны.

Как сообщает Северо-Западное следственное управление СКР на транспорте, по данному факту начата доследственная проверка.

Сведения о гибели моряков поступили во вторник. По предварительным данным, пожар произошел в машинном отделении судна, в результате происшествия погибли моторист и рыбмастер.

"В ходе проверки следователями будут установлены все обстоятельства происшедшего и принято законное и обоснованное решение в соответствии с действующим законодательством РФ", - говорится в сообщении.

По данным из открытых источников, судно "Капитан Богомолов" принадлежит АО "Эридан" (Мурманск).