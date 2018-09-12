В Луганске заявили о намерении Киева прекратить автобусное сообщение с Донбассом

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Спецслужбы Украины готовят провокацию на пограничном с Российской Федерацией пункте пропуска автомобильного сообщения в Харьковской области с целью прекращения автобусного сообщения между самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства государственной безопасности ЛНР.

"МГБ ЛНР располагает информацией о том, что 14 сентября текущего года сотрудники СБУ проведут массовые досмотры автобусов и пассажиров на межгосударственном пункте пропуска автомобильного сообщения "Гоптовка" (Дергаческий район Харьковской области) с осуществлением фото- и видеосъемки", - говорится в сообщении МГБ ЛНР.

В нем отмечается, что сотрудникам украинских спецслужб "поставлена задача - подбросить и затем "обнаружить" в багаже жителей республик Донбасса, направляющихся на Украину, боеприпасы и наркотики".

"Цель акции - обосновать необходимость запрета на автобусное сообщение республик Донбасса с Украиной через территорию Российской Федерации в нарушение конституционного права на свободу передвижения. По результатам акции СБУ украинские власти намерены прервать автобусное сообщение с республиками через территорию Российской Федерации 30 сентября 2018 года", - утверждают в пресс-службе МГБ ЛНР.