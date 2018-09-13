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Напавший с ножом на прохожих в Париже признан виновным в попытке убийства

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Мужчина, ранивший семь человек в Париже 9 сентября, официально признан виновным в покушении на убийство, сообщают СМИ со ссылками на источники из суда.

Следствие по делу продолжается, однако до сих пор не установлены мотивы, толкнувшие его на нападение.

Источники сообщают, что следствие также пока не нашло подтверждений, что произошедшее можно расценивать как теракт.

Как сообщалось, семь человек, включая двух британских туристов, пострадали во французской столице 9 сентября в результате нападения с ножом и металлическим прутом на прохожих.

Нападавшим предположительно был афганец по национальности.

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Теги: Франция, Париж

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