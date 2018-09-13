В Гане начались похороны бывшего генсека ООН Кофи Аннана

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В столице Ганы Аккре началась церемония похорон экс-генсека ООН и лауреата Нобелевской премии мира Кофи Аннана, сообщают в четверг западные СМИ.

Церемония прощания проходит в международном конференц-центре Аккры.

На ней, как сообщается, присутствует нынешний генсек ООН Антониу Гутерриш, а также политики из ряда африканских стран, в частности, президенты Эфиопии, Сьерра-Леоне и Намибии, а также премьер-министр Нигера и вице-президент Анголы.

Гроб с телом Аннана прибыл в Гану в минувший понедельник. С тех пор с ним пришли проститься тысячи жителей страны.

Аннана захоронят на военном кладбище Аккры в ходе частной церемонии.

Аннан скончался 18 августа в Швейцарии в возрасте 80 лет после непродолжительной болезни.

Всю свою жизнь он посвятил работе в Организации Объединенных Наций. Он занимал должность генерального секретаря ООН с 1997 по 2006 годы, а с 24 февраля по 31 августа 2012 года был специальным посланником ООН и ЛАГ в Сирии для урегулирования конфликта. Помимо этого, он был удостоен Нобелевской премии мира в 2011 году. Последние годы своей жизни он провел в Женеве.