Бортпроводники Ryanair проведут забастовки в пяти европейских странах 28 сентября

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Бортпроводники ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair 28 сентября проведут забастовку в пяти европейских странах: Бельгии, Испании, Италии, Нидерландах и Португалии, пишет бельгийская L'Echo.

Вопрос об акции обсуждался уже несколько недель, представители профсоюзов подтвердили дату на пресс-конференции в Брюсселе в четверг. Ранее в этом месяце семь профсоюзов, в которых состоят работники Ryanair, заявляли, что забастовка может стать крупнейшей в истории авиаперевозчика.

По словам представителя бельгийского профсоюза, к бастующим также могут присоединиться коллеги из Германии.

Однако в четверг лоукостер сообщил, что отмены рейсов в случае такой забастовки будут минимальными.

В среду Ryanair отменила 150 из 400 рейсов в Германии в связи с 24-часовой забастовкой 400 пилотов и 1 тыс. бортпроводников.

"Если 28 сентября произойдет еще одна безуспешная забастовка бортпроводников, то, как мы показали вчера в Германии, Ryanair заранее сообщит клиентам об отмене небольшого числа рейсов", - приводятся в пресс-релизе компании слова ее директора по маркетингу Кенни Джейкобса.

Всего лоукостер выполняет около 2,5 тыс. рейсов в сутки.

Ранее сообщалось, что 5 сентября безрезультатно закончился второй раунд переговоров с руководством авиакомпании. Профсоюзы ведут переговоры с января 2018 года, добиваясь заключения первого тарифного соглашения и повышения заработных плат.

В августе пилоты Ryanair провели забастовки в пяти странах (Ирландия, Германия, Швеция, Бельгия и Нидерланды), в результате чего были отменены около 400 рейсов в сутки по всей Европе, то есть не состоялся каждый шестой из запланированных на этот день перелетов. Это нарушило планы примерно 55 тыс. пассажиров.

Эта забастовка, вызванная недовольством условиями работы и оплаты, стала самой масштабной в истории авиакомпании Ryanair.

В июле акция протеста бортпроводников в Бельгии, Португалии и Испании привела к отмене более чем 300 рейсов в сутки.

Ryanair осуществляет перелеты по более чем 1,8 тыс. маршрутов в 215 аэропортах, расположенных в 37 странах. В прошлом фингоду компания перевезла 130,3 млн человек. Ее парк насчитывает 400 самолетов Boeing-737-800.

Котировки акций Ryanair в ходе торгов в четверг в Дублине повысились на 0,2%. Капитализация компании составляет чуть больше 15 млрд евро.