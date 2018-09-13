Суд в Андорре выдвинул обвинения 28 чиновникам в отмывании денег

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Суд в Андорре в четверг выдвинул обвинения в отмывании денег на $2 млрд в отношении 28 чиновников, в том числе некоторым гражданам Венесуэлы, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на судебные документы.

Среди обвиняемых девять граждан Андорры, пятеро испанцев и 14 человек из Венесуэлы.

Всех их обвиняют в причастности к схемам отмывания средств Венесуэльской государственной нефтяной компании (PDVSA) в период с 2007 по 2012 гг.

Разработчиком преступной схемы является двоюродный брат "нефтяного короля" Венесуэлы Рафаэля Рамиреса Диего Саласар.

Рафаэль Рамирес был близким помощником венесуэльского лидера Уго Чавеса, возглавлял Минэнерго страны и руководил компанией PDVSA в период с 2004 по 2013 годы.