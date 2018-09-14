Делегация КНДР примет участие во II Евразийском женском форуме

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о намерении делегации КНДР во главе с вице-спикером парламента Ли Хэн Чжон принять участие в работе II Евразийского женского форума, который состоится 20-21 сентября в Санкт-Петербурге.

"Я была рада узнать, что принято решение о направлении женской делегации во главе с вице-спикером парламента КНДР Ли Хэн Чжон. Я с ней пообщалась, мы поговорили, она с большим желанием едет на Евразийский женский форум. Уверена, что представительницы КНДР будут принимать самое активное участие в его работе. (...) И делегация Южной Кореи приедет. Надеюсь, будет возможность организовать контакт на уровне представительниц двух Корей. Парламент Северной Кореи готов к тому, чтобы начать диалог с парламентом Южной Кореи. Мы также будем этому содействовать", - заявила Матвиенко в интервью "Российской газете", опубликованном в пятницу.

Отвечая на вопрос издания, как изменилась обстановка и атмосфера в КНДР с момента ее предыдущего визита в страну в 2005 году, спикер Совета Федерации, недавно вернувшаяся из Пхеньяна, сказала, что увидела большие перемены.

"Прежде всего, в изменении политической риторики: раньше она была воинствующей, сейчас - миролюбивая. В атмосфере, которая стала атмосферой созидания, а не противостояния. Все это подтверждает серьезность намерений руководства страны, председателя Государственного совета КНДР добиться мира на Корейском полуострове. Добиваться его не бряцанием оружия, не разработкой новых баллистических ракет, а политико-дипломатическим путем, путем переговоров с Южной Кореей, с США, мировым сообществом", - сказала Матвиенко.

По мнению спикера Совета Федерации, мировое сообщество должно всячески содействовать этому процессу, что и делает Россия.

"Мы со своей стороны поддерживаем и положительно оцениваем саммит США - КНДР, межкорейский диалог, шаги, которые делает Пхеньян. И будем добиваться справедливости в отношении Северной Кореи в тех новых реалиях, в которых мы сегодня находимся, и с учетом предпринимаемых ею шагов", - заявила Матвиенко.