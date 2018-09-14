Facebook начал проверять достоверность фото и видео

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Американская Facebook Inc., которой принадлежит крупнейшая в мире социальная сеть, начала проверять фотографии и видео на достоверность, сообщила менеджер по продуктам Антония Вудфорд в корпоративном блоге.

По ее словам, ранее фактчекинг, который в основном выполнялся людьми, действовал в отношении текстовых сообщений.

Компания "активно работает над новыми технологиями", чтобы "разобраться с иными формами дезинформации", отметила Вудфорд.

Для выявления потенциально ложного контента компания разработала самообучающуюся модель. В число используемых ею методов входит обратная связь с пользователями соцсети. Затем отобранные фотографии и видео отправляют на фактчекинг независимым партнерам Facebook, большинство из которых обучены техникам визуальной проверки подобных материалов, сообщает Deutsche Welle.

Для извлечения текста из фотографий проверяющие используют метод оптического распознавания символов, отметила представитель компании.

В августе из Facebook и Instagram из-за "скоординированного неаутентичного поведения" были удалены более 650 страниц, групп и учетных записей. Публикуемые на этих страницах материалы были нацелены на дезинформацию пользователей, сообщило руководство соцсети.

Котировки акций Facebook по итогам торгов в четверг снизились на 0,4%. Капитализация компании за последние двенадцать месяцев сократилась на 6,5%, в то время как американский фондовый индекс Standard & Poor's 500 за этот период подскочил на 16%.