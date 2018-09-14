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Жесткие санкции США против Ирана и его партнеров вступят в силу 4 ноября

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Жесткие санкции США в отношении Ирана и тех стран, которые сохранят с ним торговые отношения, вступят в силу 4 ноября, заявил в пятницу госсекретарь США Майк Помпео.

По его словам, администрация еще должна "проработать исключения или потенциальные исключения (из санкционного режима - ИФ)".

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"Однако не обманывайтесь: 4 ноября вступят в силу совершенно другие правила в отношении тех, кто считает необходимым вступать в экономические отношения с Исламской республикой Иран", - сказал он.

"Я не знаю, каким будет решение касательно SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей - ИФ). Но уже есть много решений перед окончательной датой (восстановления санкций) 4 ноября", - сказал Помпео.

Он отметил, что 4 ноября "будет важный день". При этом Помпео сказал, что многие страны по всему миру уже сворачивают свой бизнес в Иране в преддверии этой даты. "Я думаю, что они понимают не только серьезность санкций США, но и то, что они таким образом (посредством торговли - ИФ) поддерживают вредоносные действия со стороны Ирана, о которых постоянно говорит президент Трамп", - подчеркнул госсекретарь США.

В мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки Ирана с "шестеркой". К ноябрю США рассчитывают полностью восстановить снятые с Ирана в рамках этого соглашения санкции.

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Теги: США, Иран

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