В Нью-Джерси построят новый русский храм

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Первоиерарх Русской православной церкви за границей митрополит Иларион освятит в субботу закладку нового православного храма Архистратига Михаила в американском городе Уэйн (штат Нью-Джерси).

"Закладка нового храма - редкое и очень значимое событие в жизни этой епархии и всего русского зарубежья, и память об участии в нем останется у людей на всю жизнь", - рассказал корреспонденту "Интерфакс" настоятель церкви протоиерей Георгий Зеленин.

По его словам, приход в честь архистратига Михаила был создан еще в 1944 году в австрийском городе Заульгау при лагере для перемещенных лиц, его основал священник Иулиан Ольховский. Позже, когда лагеря в Европе закрывались, большое число прихожан, как и сам настоятель, перебрались в Северную Америку и объединились вокруг своего священника, поселившегося в город Патерсон в Нью-Джерси.

"Сначала служили в арендованной части зоомагазина. За стенкой кричал попугай, а тут служили литургию - так вспоминают это время старые прихожане", - рассказал отец Георгий.

Потом был куплен протестантский опустевший храм, который приспособили под православное богослужение: построили иконостас, на крыше установили купол. Через короткое время приход стал самым многочисленным приходом РПЦЗ на всем восточном побережье.

"Достаточно сказать, что в шестидесятые годы в нашей приходской школе училось до 170 детей. Это объясняется просто. В этом районе тогда находилось очень много фабрик, на которых новые иммигранты, подчас не знающие языка, легко могли найти работу, потому и селились в этом районе", - пояснил священник.

В семидесятые приход вынужден был переехать в другой район города и приобрести другой протестантский храм, в котором появились не только иконостас и золотые купола, но также была пристроена колокольня, а в убранстве храма появились красивые греческие паникадила, напольные киоты, выполненные лучшим иконописцем русского зарубежья архимандритом Киприаном (Пыжовым).

"Время шло, наступили новые времена, дети эмигрантов первой и второй волны не очень хотели посещать храмы, построенные их родителями в бедных кварталах, где и машину подчас опасно оставить на улице. Но в девяностые новая волна иммиграции вдохнула жизнь в пустеющие храмы", - рассказал священник.

По его словам, во многие храмы русского зарубежья пришли новые прихожане - хорошо образованные, активные, целеустремлённые, многие из них на новом месте смогли подтвердить свою квалификацию врачей, инженеров, педагогов, много трудились и не захотели мириться с тем, что православный храм находится в беднейшем районе, где уже давно не живут русские эмигранты.

Таким образом, считает он, его приход "прожил судьбу многих выживших храмов русского рассеяния: сначала аренда помещения, потом покупка подходящего церковного здания и, наконец, строительство настоящего храма в русской православной традиции".

"Конечно, без трудов предшественников нам было бы сложно осуществить этот проект", - подчеркнул настоятель, добавив, что земля для строительства нового храма, стоимость которой составила около миллиона долларов, была куплена на 70% за наличные деньги, собранные приходом за 60 лет.

"На дальнейшее строительство приход оформил строительный займ, что было непросто, но мы добились этого. Теперь мы строим храм в псковско-новгородской традиции в одном из самых лучших и дорогих районов штата Нью-Джерси, в городе Уэйн", - сказал собеседник агентства.

Приходу уже удалось поставить водосвятную часовню, привезенную из Архангельской области, с парковкой более чем на 50 машин и местом для пикников.

"Финансируют строительство сам приход и наши доброжелательные помощники, многие вещи делаем сами. Денег, конечно, катастрофически не хватает, еле-еле покрываем выплаты по строительному кредиту, но мы надеемся, что после открытия храма появятся и новые прихожане, и мы с радостью примем любую помощь", - рассказал священник.

У некоторых прихожан дети и внуки родились на американской земле: в приходе есть семьи, уже в пятом поколении живущие здесь.

"Мы русские американцы, надо врастать здесь основательно, навсегда. И вообще, православие в Америке развивается, это одна из немногих конфессий, увеличившихся за последние годы. Теперь Восточно-Американская епархия насчитывает более ста приходов, и большинство из них уже наши миссионерские, то есть англоговорящие", - сказал отец Георгий.