В мире

Папа римский призвал мафиози к раскаянию

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск во время визита на Сицилию выступил с обращением к членам мафии, призвав их отказаться от преступлений и насилия, сообщает "Би-би-си".

"Мафиози не живет по-христиански, потому что своим образом жизни он идет против Бога и грешит. Я говорю членам мафии: меняйтесь, братья и сестры! Хватит думать о себе и о своих деньгах. Обратитесь к истинному богу, к Иисусу Христу", - сказал папа на проповеди, послушать которую в портовом районе Палермо собрались 80 тыс. человек.

Он отметил, что хотя многие члены организованной преступности ходят в церковь и открыто демонстрируют свою религиозность, они "не могут верить в Бога и быть мафиози" одновременно.

Папа римский прибыл в Палермо, столицу Сицилии, чтобы почтить память отца Джузеппе Пино Пулизи. Он был убит мафией в 1993 году после того, как вступил в открытое противостояние с организованной преступностью, контролировавшей город. В 2013 году его причислили к лику блаженных мучеников.

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Теги: пара римский, Франциск
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