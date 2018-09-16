Фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен" зашёл с визитом в порт Пороса

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Фрегат Черноморского флота (ЧФ) "Адмирал Эссен" совершил деловой заход на остров Порос (Греция), сообщает в воскресенье штаб ЧФ .
"Визит российского корабля на остров Порос приурочен к 190-летней годовщине со дня восстановления дипломатических российско-греческих отношений", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что в связи с датой "запланировано возложение венков к памятной мраморной доске на резиденции первого правителя Греции". Также для личного состава корабля подготовлена культурная программа с экскурсиями по местным достопримечательностям острова.
Визит фрегата "Адмирал Эссен" на Порос продлится до 19 сентября , информирует ЧФ.